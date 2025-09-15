إعلان

رابط سريع ومباشر.. نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلة الثالثة تنسيق 2025

01:44 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

مكتب تنسيق

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، انتهاء الفرصة الأخيرة أمام طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من طلاب الثانوية العامة (النظام القديم والجديد) في مرحلة تقليل الاغتراب، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وستكون النتيجة متاحة خلال ساعات عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

مكتب تنسيق نتيجة تقليل الاغتراب طلاب المرحلة الثالثة
