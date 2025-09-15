كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، انتهاء الفرصة الأخيرة أمام طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من طلاب الثانوية العامة (النظام القديم والجديد) في مرحلة تقليل الاغتراب، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وستكون النتيجة متاحة خلال ساعات عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

