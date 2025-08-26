التعليم العالي: لا تغيير في قواعد تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية

كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن نظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو مُعتاد.

وأضافت أنه يتم القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية اضغط هنا. https://tansik.digital.gov.eg

