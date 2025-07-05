اختبارات القدرات 2025.. قائمة الكليات لطلاب الثانوية العامة

كتب- عمر صبري:

حدد مكتب التنسيق بوزارة التعليم والبحث العلمي، قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وجاءت قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، كالتالي:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف - طنطا - دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.

وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، اضغط هنا.

https://tansik.digital.gov.eg

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت بدء مكتب التنسيق في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة فقط الراغبين في اختبارات القدرات بداية من 12 يوليو المقبل ولمدة أسبوعين.

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