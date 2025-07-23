"التعليم العالي" توضح شروط التنسيق لطلاب الدبلومات 2025

كتب- عمر صبري:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يجوز إعادة تنسيق الطلاب الذين سبق حصولهم على الشهادات الفنية ثم حصلوا على شهادة الثانوية العامة المصرية (أو ما يعادلها من الشهادات المعادلة العربية أو الأجنبية) وتقدموا للكليات أو ترشيحهم للكلية التى تم ترشيحهم لها، ثم لم يقوموا باستكمال إجراءات قيدهم بها أو تخلفوا عن التقدم بأوراقهم، أو تقدموا بأوراقهم ولم يستكملوا إجراءات قيدهم بها، وتم رفض قيدهم بها من الكليات أو لم يتقدموا لمكتب التنسيق من الأساس، وأرادوا بعد ذلك التقدم مرة أخرى لمكتب التنسيق.

وفسرت وزارة التعليم العالي هذا القرار، خلال قواعد تنسيق الثانوية العامة 2025، بأنه سبق لهم الحصول على شهادة فنية، وقد استفادوا بها بالفعل فى الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم قبل الجامعي المجاني الذي كفله الدستور.

وأضافت وزارة التعليم العالي أنه لا تنطبق تلك القاعدة على الطلاب الذين لم يستفيدوا من حصولهم على شهادة الثانوية العامة المصرية ثم حصلوا على شهادة فنية معادلة (عربية أو أجنبية) لأن ذلك يعد تبادلاً على حظر التكرار المشروع للمجموع.

ومن المتوقع أن ينطلق تنسيق المرحلة الأولى الأحد المقبل، وأعلن المجلس الأعلى للجامعات عن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية الحكومية؛ وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تيسير عملية التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وإشراف الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني.

اقرأ أيضاً:

12 محافظة فقط في قائمة أوائل الثانوية العامة.. و"بني سويف" ممثلة وحيدة للصعيد

5 قرارات محورية من أكاديمية البحث العلمي لتوسيع الدور الإقليمي وتعزيز الابتكار

بكالوريا أم ثانوية عامة؟ بالصور.. بيان مهم لوزارتَي التعليم والتعليم العالي قبل بدء الدراسة