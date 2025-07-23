تنسيق الثانوية العامة 2025.. تحديد مصير الانتساب في يد اللجنة العليا

كتب- عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد عدد الطلاب المنتسبين وفقاً لنظام الانتساب الموجه بالكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2022/2023 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات وفقاً لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن.

ومن المتوقع أن ينطلق تنسيق المرحلة الأولى الأحد المقبل، وأعلن المجلس الأعلى للجامعات عن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية الحكومية؛ وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تيسير عملية التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وإشراف الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني.

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