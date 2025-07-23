تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل جديدة بشأن النظام الجديد

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، عن تفاصيل الكليات المتاحة 2025، مؤكدة حرص الدولة على إتاحة أقصى درجات الشفافية والتوجيه للطلاب وأولياء الأمور قبل بداية تطبيق النظام الجديد.

نظام جديد يبدأ من العام الدراسي 2025-2026

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي 2025-2026، سواء في نظام البكالوريا الجديد أو في نظام الثانوية العامة المعدّل.

وتضمن البيان توضيحًا تفصيليًا لمسارات التعليم في نظام البكالوريا والشعب في نظام الثانوية العامة، مع توضيح الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة لكل مسار، كما تم التأكيد على مراعاة التكافؤ بين الشعب المختلفة في النظامين، بحيث تظل فرص الطلاب متكافئة وعادلة في الالتحاق بالكليات.

وبحسب البيان، فإن هذا التوجه يهدف إلى، تمكين الطلاب من اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على اهتماماتهم الشخصية وقدراتهم الأكاديمية وتحقيق التوافق بين ميول الطلاب وإمكاناتهم من خلال نظام مرن يتيح خيارات متعددة، ودعم رؤية مصر 2030 ببناء جيل مبدع ومؤهل للمنافسة عالميًا في مختلف المجالات.

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