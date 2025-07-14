18 ألف طالب يسجلون لاختبارات القدرات بتنسيق الثانوية العامة

كتب - عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أن عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني بلغ حتى الآن 18,618 طالبًا وطالبة، من طلاب الثانوية العامة 2025، وذلك بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات.

وأوضح المكتب أن التسجيل مستمر حتى الخميس 24 يوليو الجاري، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات:

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)

كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان

كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان

كلية التربية الفنية – جامعة المنيا

كليات علوم الرياضة

ويتيح الموقع للطلاب اختيار الكلية ومكان أداء الاختبار المؤهل لها، مع تسجيل الموعد المناسب.

تعليمات مهمة من الوزارة

ناشدت وزارة التعليم العالي الطلاب بسرعة إنهاء إجراءات التسجيل قبل غلق الموقع في تمام السابعة مساء يوم الخميس 24 يوليو، وهو الموعد النهائي للمرحلة الأولى لاختبارات القدرات.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك أدلة إرشادية وفيديوهات توضيحية أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى جانب الأدلة الإرشادية التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والتي يمكن للطلاب الاستعانة بها عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الرسمي.