تنسيق الجامعات.. رئيس لجنة اختبارات القدرات تفاصيل جديد- خاص

كتب- عمر صبري:

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، بتنسيق الجامعات 2025- 2025، طبيعة اختبارات قدرات طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، وذلك كشرط للالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات.

وأضاف قنديل خلال تصريحات لـ"مصراوي" أنه لا تغيير في القواعد المعمول بها خلال موسم تنسيق القبول 2025 - 2026، حيث من المقرر أن يتقدم طلاب الثانوية العامة الراغبين في خوض اختبارات القدرات عبر موقع مكتب التنسيق والدفع بصورة إلكترونية الرسوم المقررة.

إعداد بنوك الأسئلة

وأوضح رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات أنه تم إعداد بنوك أسئلة تراعي المتغيرات الحديثة ومن المقرر أن تتولى الكليات في الجامعات التي تتطلب اختبارات قدرات عقد وتنظيم الامتحانات والتصحيح وإرسال النتائج إلى مكتب التنسيق.

وأكد أن الكليات هي المنوطة بإرسال النتائج ولا يوجد استثناءات أو ما يردده بعض الطلاب حول الحصول على نتيجة ورقية.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي ستعلن خلال الأيام المقبلة عن أدلة التوعية والتعريف بطبيعة الامتحانات.

قرارات المجلس الأعلى للجامعات

وعقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

ناقش المجلس كتابيّ رؤساء لجان القطاع المعنية بأداء اختبارات القدرات، واستعرض أدلة اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026، للقبول بكليات (الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، التربية الموسيقية، التربية الفنية، وكليات علوم الرياضة)، بما في ذلك أبرز التحديثات التي طرأت على هذه الأدلة.

كليات التربية النوعية شعبتي التربية الفنية والموسيقية



كما أكد المجلس على ضرورة اجتياز الطالب اختبار داخلي بكليات التربية النوعية لشعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية بعد ترشحه للكلية من خلال مكتب التنسيق، ويأتي هذا القرار في ضوء ما تتطلبه شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية من ضرورة توافر حس فني لدى الطلاب الملتحقين بهما، وفي حال عدم اجتياز الطالب للاختبار الداخلي، يتم قبوله بأحد الأقسام الأخرى بالكلية، حيث يتم توزيع الطلاب على أقسام وشعب الكلية عن طريق الكلية مباشرة.

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