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معلم لغة عربية: امتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة في مستوى الطالب المتوسط

كتب : أحمد الجندي

02:19 م 04/06/2026 تعديل في 02:40 م

امتحانات الشهادة الإعدادية

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أكد سعيد عبد النبي، معلم أول لغة عربية، أن الامتحان الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اليوم كان في مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أن أغلب أجزاء الامتحان كانت سهلة ومباشرة.

أضاف"عبد النبي" لمصراوي، أن بعض الطلاب تحدثوا عن وجود صعوبة في سؤال التعبير، إلا أنه أكد على أن موضوعي التعبير كانا من الموضوعات العامة وغير المعقدة، ويمكن التعامل معهما بسهولة من قبل الطلاب.

واختتم بأن التقييم العام للامتحان إيجابي، واصفًا إياه بأنه "سهل" من حيث مستوى الأسئلة ومدى مناسبتها للطلاب.

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اللغة العربية محافظة الجيزة الشهادة الإعدادية

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