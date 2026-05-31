استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر فيديو توعوي، الإرشادات والخطوات الواجب على طلاب الثانوية العامة الالتزام بها أثناء أداء امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

وأوضحت الوزارة، أن الفيديو يتناول عددا من التعليمات الهامة المتعلقة بكيفية كتابة بيانات الطالب على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بصورة دقيقة، بما في ذلك أهمية تظليل نموذج الامتحان المتواجد بكراسة الأسئلة وطريقة كتابة وتظليل رقم الجلوس بالشكل الصحيح وفقا لما هو موضح بالفيديو، إلى جانب شرح خطوات الإجابة في كل من ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على الطلاب أهمية استخدام قلم جاف أزرق فقط عند كتابة البيانات أو تظليل إجابات البابل شيت أو تدوين الإجابات في ورقة إجابة الأسئلة المقالية، ضمانا لصحة إجراءات التصحيح ورصد الدرجات.

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم الاعتداد بأي إجابات أو إجراءات تتم بالمخالفة للتعليمات المعلنة، مؤكدة ضرورة مراجعة الطالب لكافة بياناته وإجاباته بدقة قبل تسليم أوراق الإجابة.