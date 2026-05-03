إعلان

متحدث التعليم: نظام البكالوريا يبدأ العام المقبل والسنة الحالية مشتركة بين النظامين

كتب : حسن مرسي

12:31 ص 03/05/2026

شادي زلطة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لا يوجد أي قرار مركزي بتعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية، ويترك الأمر للمحافظين حسب الحالة.

وأضاف زلطة، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن جدل تعطيل الدراسة عادة ما يثار على جروبات "الماميز" على السوشيال ميديا.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة منتظمة، والقرار يعود لكل محافظ وفقا للأوضاع الجوية في محافظته.

وفيما يخص نظام البكالوريا الجديد، قال زلطة إنه بدأ تطبيقه اليوم، والسنة الحالية هي سنة مشتركة بين الثانوية العامة ونظام البكالوريا.

وأشار إلى أن النظام الجديد يبدأ تطبيقه بالكامل من العام الدراسي المقبل، حيث يختار الطالب المسار المناسب له في الصفين الثاني والثالث الثانوي.

وكشف المتحدث أن الطالب سيتعلم مادة الثقافة المالية كنشاط وليس مادة رسوب ونجاح، وسيتم تكويد الطالب في البورصة وفتح محفظة له بـ500 جنيه للتداول.

وشدد شادي زلطة على أنه لا توجد أي تغييرات في مسارات البكالوريا أو المواد الدراسية، وما يُنشر على السوشيال ميديا مجرد معلومات مضللة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شادي زلطة تعطيل الدراسة نظام البكالوريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
حوادث وقضايا

من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
كيف غيرت 120 دقيقة مصائر 3 أندية في التشامبيونشب الإنجليزي؟
رياضة عربية وعالمية

كيف غيرت 120 دقيقة مصائر 3 أندية في التشامبيونشب الإنجليزي؟
حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية
مدارس

حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

أحمد السقا يواسي حمدي الميرغني في عزاء والده بمسجد الشرطة
زووم

أحمد السقا يواسي حمدي الميرغني في عزاء والده بمسجد الشرطة
أغرب 10 حالات وفاة في العالم.. قصص لا تصدق
علاقات

أغرب 10 حالات وفاة في العالم.. قصص لا تصدق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان