أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لا يوجد أي قرار مركزي بتعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية، ويترك الأمر للمحافظين حسب الحالة.

وأضاف زلطة، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن جدل تعطيل الدراسة عادة ما يثار على جروبات "الماميز" على السوشيال ميديا.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة منتظمة، والقرار يعود لكل محافظ وفقا للأوضاع الجوية في محافظته.

وفيما يخص نظام البكالوريا الجديد، قال زلطة إنه بدأ تطبيقه اليوم، والسنة الحالية هي سنة مشتركة بين الثانوية العامة ونظام البكالوريا.

وأشار إلى أن النظام الجديد يبدأ تطبيقه بالكامل من العام الدراسي المقبل، حيث يختار الطالب المسار المناسب له في الصفين الثاني والثالث الثانوي.

وكشف المتحدث أن الطالب سيتعلم مادة الثقافة المالية كنشاط وليس مادة رسوب ونجاح، وسيتم تكويد الطالب في البورصة وفتح محفظة له بـ500 جنيه للتداول.

وشدد شادي زلطة على أنه لا توجد أي تغييرات في مسارات البكالوريا أو المواد الدراسية، وما يُنشر على السوشيال ميديا مجرد معلومات مضللة.