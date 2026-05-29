إعلان

بدءًا من الاثنين.. التعليم تتيح الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

03:53 م 29/05/2026

امتحانات الثانوية العامة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2026، والتي تتضمن رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية، على أن يتم تسليمها داخل المدارس بدءًا من الثلاثاء 2 يونيو 2026.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن أرقام الجلوس ومقار اللجان عبر الموقع الرسمي باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد اضغط هنا ، وذلك اعتبارًا من الاثنين 1 يونيو .

وأكدت الوزارة أنها تعمل على توفير كل سبل الدعم للطلاب، بما يضمن تنظيم العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة داخل اللجان، بما يساعد على أداء الامتحانات بسهولة وانتظام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التعليم أرقام الجلوس الثانوية العامة 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بالفيديو والصور- حزن وتأثر الفنان أحمد حلمي أثناء تشييع جثمان والدته في
أخبار المحافظات

بالفيديو والصور- حزن وتأثر الفنان أحمد حلمي أثناء تشييع جثمان والدته في
بعد انتهاء مراسم الدفن.. أحمد حلمي يوضح حقيقة إقامة عزاء لوالدته
زووم

بعد انتهاء مراسم الدفن.. أحمد حلمي يوضح حقيقة إقامة عزاء لوالدته
"سنرقص للصباح ونوزع الحلوى".. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
شئون عربية و دولية

"سنرقص للصباح ونوزع الحلوى".. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
أكرم توفيق يطلب رقما خياليا من أجل العودة للأهلي.. تفاصيل
رياضة محلية

أكرم توفيق يطلب رقما خياليا من أجل العودة للأهلي.. تفاصيل

انقسام داخل إدارة ترامب.. الاتفاق المرتقب مع إيران يفجّر صراع الجمهوريين
شئون عربية و دولية

انقسام داخل إدارة ترامب.. الاتفاق المرتقب مع إيران يفجّر صراع الجمهوريين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان