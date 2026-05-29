أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2026، والتي تتضمن رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية، على أن يتم تسليمها داخل المدارس بدءًا من الثلاثاء 2 يونيو 2026.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن أرقام الجلوس ومقار اللجان عبر الموقع الرسمي باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد اضغط هنا ، وذلك اعتبارًا من الاثنين 1 يونيو .

وأكدت الوزارة أنها تعمل على توفير كل سبل الدعم للطلاب، بما يضمن تنظيم العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة داخل اللجان، بما يساعد على أداء الامتحانات بسهولة وانتظام.