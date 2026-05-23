يونيسف: مصر تشهد تحولًا حقيقيًا في التعليم وارتفاع الحضور إلى 87%

أكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، تواصل المتابعات الميدانية لجميع لجان امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، والتي تختتم غدًا الأحد، وذلك في إطار متابعة الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ أسيوط.

انتهاء امتحانات الإعدادية والثانوية واستمرار الابتدائي

وأوضح وكيل الوزارة، أن امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية انتهت يوم الخميس الماضي، فيما تستمر امتحانات المرحلة الابتدائية اليوم وغدًا، مع تكليف القيادات التعليمية بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة سير الامتحانات وضمان انتظام اللجان.

التأكيد على الانضباط وتكافؤ الفرص

وأشار دسوقي إلى أهمية تحقيق الانضباط داخل اللجان، وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة للطلاب، بما يضمن أداءهم في أجواء عادلة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات الوزارية حفاظًا على مصلحة الطلاب.

التشديد على تطبيق الضوابط والتعليمات

وأضاف أنه تم توجيه مديري المدارس ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة، والتي تشمل الالتزام بمواعيد فتح اللجان، والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة والإجابة، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية، سواء للطلاب أو العاملين، فضلًا عن الالتزام بالزي المدرسي وغلق أبواب المدارس وفق الضوابط المحددة.

أعداد الطلاب المشاركين في الامتحانات

يُذكر أن امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني تُجرى داخل 11 إدارة تعليمية، حيث يبلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية 454 ألف طالب وطالبة، مقابل 163 ألفًا بالمرحلة الإعدادية، و59 ألف طالب وطالبة بصفوف النقل في المرحلة الثانوية، من بينهم طلاب الخدمات والمنازل.