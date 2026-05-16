تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يتضمن اتهام أحد معلمي اللغة الإنجليزية بمدرسة الخلفاء التابعة لمنطقة مصر الجديدة بالتعدي النفسي على طالب، بعدما قام بحلق جزء من شعره أمام زملائه خلال طابور الصباح.

وكشف مصدر مسؤول بـوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتورة همت أبو كيلة مديرة المديرية وجهت بإرسال لجنة إلى المدرسة للتحقيق في الواقعة والوقوف على ملابساتها كاملة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة أي مسؤول حال ثبوت وجود تجاوزات، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة داخل المدارس.