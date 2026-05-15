أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمدارس، استعدادًا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، والتي تبدأ غدًا السبت لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، إلى جانب بدء الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية.

وأكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، متابعة جاهزية المدارس واللجان الامتحانية على مدار الساعة، لضمان انتظام سير الامتحانات في أجواء يسودها الانضباط والهدوء الكامل، مشددة على أن توفير بيئة امتحانية آمنة وتحقيق مصلحة الطلاب يأتيان على رأس أولويات المديرية خلال الفترة الحالية.

وشددت مدير المديرية على التطبيق الحاسم لكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مع منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو العاملين، والتصدي بكل حسم لأي محاولات غش أو إخلال بالنظام، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجهت بزيادة أعمال المتابعة الميدانية اليومية داخل الإدارات التعليمية والمدارس، والتأكد من جاهزية اللجان من حيث النظافة والإضاءة والتهوية وتوفير المقاعد المناسبة، إلى جانب رفع الإشغالات بمحيط المدارس والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأوضحت المديرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تواجه العملية الامتحانية.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ مايو، بينما تستمر امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي حتى ٢٠ مايو، كما يؤدي طلاب النقل الإعدادي العام والرياضي الامتحانات حتى ٢٠ مايو، والإعدادي المهني حتى ٢١ مايو.

فيما تنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الفترة من ١٦ وحتى ٢٤ مايو، وفق الجداول الرسمية المعتمدة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.