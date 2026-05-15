وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، مجموعة من النصائح المهمة لطلاب صفوف النقل بالتزامن مع انطلاق امتحانات نهاية العام غدًا السبت، مؤكدًا أهمية الاستعداد النفسي والجسدي لضمان أداء جيد داخل اللجان.

وأوضح شوقي، في تصريحات لمصراوي، أن النوم المبكر يساعد على التركيز والراحة الذهنية، مشددًا على ضرورة الحضور إلى لجنة الامتحان قبل بدء الوقت بعشر دقائق على الأقل.

ونصح الطلاب بالتأكد من اصطحاب الأدوات الدراسية اللازمة وتجنب استعارة أي أدوات من الزملاء، مع الامتناع عن اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على الهدوء عند استلام الورقة الامتحانية، وقراءة الأسئلة بعناية قبل البدء في الحل، مع البدء بالأسئلة السهلة أولًا ثم الانتقال إلى الأسئلة الصعبة.

وأكد الخبير التربوي ضرورة الإجابة عن الأسئلة المقالية باختصار دون إطالة، وتنظيم الوقت خلال الامتحان بحيث يتم تخصيص وقت مناسب لكل سؤال، مع عدم تسليم الورقة قبل انتهاء الوقت المحدد.

وشدد شوقي على أهمية مراجعة الإجابات بدقة قبل تسليم ورقة الامتحان لضمان تجنب الأخطاء وتحقيق أفضل النتائج.