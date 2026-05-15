وزير التعليم لمصراوي: ندرس "التشويش وقطع الاتصالات" في لجان امتحانات الثانوية العامة

كتب : أحمد الجندي

02:02 م 15/05/2026 تعديل في 02:32 م

محرر مصراوي ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

كشف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتزام الوزارة قطع الاتصالات بمحيط لجان الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات منعا للغش.

وقال وزير التعليم، ردًا على سؤال مسؤول ملف التربية والتعليم بموقع مصراوي أحمد الجندي، بشأن خطة الوزارة لمواجهة ظواهر الغش الإلكتروني والسماعات: "إن شاء الله هندرس ده، وهناك تعاون مع وزارة الاتصالات بخصوص هذا الشأن".

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مسؤولي ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، أمس.

موقع مصراوي التربية والتعليم الثانوية العامة

