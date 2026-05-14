قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تلقت نحو 224 ألف تظلم من طلاب الثانوية العامة، من إجمالي 800 ألف طالب وطالبة تقدموا للامتحانات.

وأوضح الوزير، خلال لقاء مع مسؤولي ملف التعليم، أن عدد الطلاب المستحقين للحصول على درجات إضافية بعد مراجعة التظلمات بلغ نحو 12 ألف طالب فقط.

وأشار إلى أن تصحيح الأسئلة الاختيارية يتم إلكترونيًا لضمان أعلى درجات الدقة والشفافية، بينما تخضع الأسئلة المقالية لتصحيح من خلال ثلاثة معلمين، بما يحقق العدالة الكاملة للطلاب.

وأكد أن الوزارة حريصة على تطوير منظومة التصحيح والمراجعة بما يضمن حصول كل طالب على حقه الكامل في الدرجات.

اقرأ أيضًا:

وزير التعليم: البرمجة ليست مادة للنجاح فقط بل مهارة للحياة

"مفيش مسائي"..الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي 2027 ومواعيد الامتحانات

وزير التعليم يعقد اجتماعًا للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالقليوبية والإسماعيلية والسويس