التعليم: انتهاء نظام الدراسة المسائية في مدارس الابتدائي نهائيًا في هذا الموعد

كتب : أحمد الجندي

08:23 م 14/05/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن نظام الفترات المسائية في مدارس المرحلة الابتدائية سيتم إنهاؤه بشكل كامل بحلول عام 2027، مؤكدًا أن هذا الأمر أصبح محسومًا ضمن خطة الوزارة لتطوير العملية التعليمية.

وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة تعمل على تحسين البيئة التعليمية وتوفير يوم دراسي أكثر استقرارًا للطلاب، بما ينعكس على جودة التعليم ومستوى التحصيل الدراسي داخل المدارس.

وأشار إلى أن إنهاء الفترات المسائية يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تقليل الكثافات وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لطلاب المرحلة الابتدائية في مختلف المحافظات.

