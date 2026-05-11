رابط منصة كيريو اليابانية لأداء امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لأولى ثانوي

كتب : أحمد الجندي

11:47 ص 11/05/2026

منصة كيريو اليابانية

انطلق اليوم امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي في ختام العام الدراسي، حيث يؤدي الطلاب الاختبار إلكترونيًا عبر منصة كيريو QUREO، وذلك تنفيذًا لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتحول الرقمي وتطوير أساليب تقييم الطلاب.

ويُعقد الامتحان داخل 9 محافظات تضم: الإسكندرية، الغربية، سوهاج، قنا، الفيوم، شمال سيناء، المنيا، كفر الشيخ، ودمياط.

رابط منصة كيريو اليابانية

وأوضحت الوزارة خطوات تسجيل الدخول إلى منصة كيريو لأداء الاختبار الإلكتروني، حيث يبدأ الطالب بالدخول عبر منصة كيريو QUREO، ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة به، لتظهر بعد ذلك صفحة بيانات الطالب، من خلال الرابط هنا.

كما يمكن للطالب نسخ البيانات وحفظها لاستخدامها لاحقًا في التعلم، ثم الضغط على أيقونة «استلام بيانات التدريب»، واختيار التدريب التجريبي الخاص بمادة الذكاء الاصطناعي لإتمام خطوات الدخول للاختبار بسهولة.

الذكاء الاصطناعي البرمجة التربية والتعليم الصف الأول الثانوي كيريو QUREO

