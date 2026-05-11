انطلق اليوم امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي في ختام العام الدراسي، حيث يؤدي الطلاب الاختبار إلكترونيًا عبر منصة كيريو QUREO، وذلك تنفيذًا لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتحول الرقمي وتطوير أساليب تقييم الطلاب.

ويُعقد الامتحان داخل 9 محافظات تضم: الإسكندرية، الغربية، سوهاج، قنا، الفيوم، شمال سيناء، المنيا، كفر الشيخ، ودمياط.

وأوضحت الوزارة خطوات تسجيل الدخول إلى منصة كيريو لأداء الاختبار الإلكتروني، حيث يبدأ الطالب بالدخول عبر منصة كيريو QUREO، ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة به، لتظهر بعد ذلك صفحة بيانات الطالب، من خلال الرابط هنا.

كما يمكن للطالب نسخ البيانات وحفظها لاستخدامها لاحقًا في التعلم، ثم الضغط على أيقونة «استلام بيانات التدريب»، واختيار التدريب التجريبي الخاص بمادة الذكاء الاصطناعي لإتمام خطوات الدخول للاختبار بسهولة.