اليوم.. انطلاق التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026

كتب : أحمد الجندي

07:00 ص 11/05/2026

وزارة التربية والتعليم

تنطلق اليوم الاثنين التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي بجميع مدارس الجمهورية، وذلك ضمن أعمال نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقييمات تُعقد داخل اليوم الدراسي، على أن يتم استكمال باقي اليوم بشكل طبيعي وفق الجدول المدرسي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وعدم تعطيل الدراسة.

وأضاف الوزارة أن التقييمات تتم داخل الفصل بواسطة معلم المادة، وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى، مع التركيز على قياس مستوى اكتساب المهارات لدى التلاميذ بشكل دقيق، مشددة على أهمية تحليل نتائج التقييمات النهائية، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب، والعمل على معالجة المهارات التي تحتاج إلى دعم، بما يساهم في تحسين مستوى التلاميذ بشكل مستمر.

