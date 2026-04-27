تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف التعاون في تطبيق منهج "الثقافة المالية" لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة "سبريكس" وجامعة هيروشيما اليابانية.

ومن المقرر أن يشهد مراسم التوقيع عدد من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، فضلًا عن البروفيسور ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما.

تطوير المناهج الدراسية وإدخال مفاهيم حديثة

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تطوير المناهج الدراسية وإدخال مفاهيم حديثة تواكب متطلبات العصر، حيث يستهدف منهج "الثقافة المالية" تنمية وعي الطلاب بالأساسيات الاقتصادية، مثل الادخار والاستثمار وإعداد الميزانيات الشخصية، بالإضافة إلى التعريف بآليات عمل البورصة والأسواق المالية.

إعداد جيل أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة

ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة، وتعزيز مهارات التخطيط المالي لدى الطلاب، بما يسهم في تحسين إدارتهم للموارد المالية والتعامل مع التحديات الاقتصادية المستقبلية.

ومن المتوقع أن يسهم إدراج هذا المنهج ضمن المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية في بناء ثقافة مالية لدى الشباب، تدعم توجهات الدولة نحو الشمول المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي بين الأجيال الجديدة.