التعليم تحدد مواعيد التقييم والزيارة الخارجية لبرامج الجدارات بمدارس التعليم الفني

كتب : أحمد الجندي

03:42 م 16/04/2026

وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن تنظيم إجراءات أعمال التقييم والتحقق الخاصة بالبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية داخل مدارس التعليم الفني، والتي تشمل التخصصات "الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي".

تنفيذ البرنامج العلاجي لوحدات الجدارات

وأوضحت الوزارة أنه تم إخطار المدارس الفنية على مستوى المديريات التعليمية بموعد تنفيذ البرنامج العلاجي الخاص بوحدات البرامج الدراسية القائمة على منهجية الجدارات، والذي يبدأ خلال الفترة من السبت 18 أبريل وحتى الثلاثاء 28 أبريل الجاري.

كما تقرر بدء تنفيذ زيارة التحقق الخارجي الثانية اعتبارًا من يوم الخميس 30 أبريل وحتى الأربعاء 6 مايو الجاري، ضمن خطة متابعة وتقييم مستوى الطلاب داخل المدارس الفنية.

تحديد الطلاب المستحقين للتقييم النهائي

وأكدت الوزارة أنه سيتم موافاة المديريات التعليمية بكشوف أسماء المحققين الخارجيين في وقت لاحق، على أن يتم استلام تقارير التحقق وفق الآليات المتبعة في الزيارة الأولى، مع إرسال نسخة من نتائج التحقق الخاصة بالصف الثالث، بدءًا من أول يوم زيارة، وذلك بهدف سرعة تحديد الطلاب المستحقين لدخول التقييم النهائي بالدور الأول لعام 2026، وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة بكل مدرسة.

اعتماد النتائج والتقارير

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إرسال نسخة معتمدة من نتائج التحقق الخارجي إلى رئيس لجنة إدارة التقييم والتحقق بكل نوعية من أنواع التعليم الفني، سواء "الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الفندقي"، لضمان دقة الإجراءات وتنظيم عملية التقييم بشكل كامل.

وزارة التعليم التعليم الفني نظام الجدارات التعليم الصناعي

