قالت وزارة التربية والتعليم، إن كل مديرية تربية وتعليم ستقوم بإعلان الموعد الجديد لامتحان الشهر المؤجل والذي كان مقررًا غدًا الأربعاء.

يأتي ذلك بعد قرار الوزارة تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 01 أبريل 2026، في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن موجة الطقس السيئ.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرتها الجوية ليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، متوقعة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية.

توقعت "الهيئة" سقوط أمطار متوسطة قد تغزر مع تقدم ساعات النهار وتكون رعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية تشمل محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، على فترات متقطعة.

