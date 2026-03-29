بسبب سوء الطقس.. تعليق الدراسة اليوم في كافة مدارس محافظ الجيزة

كتب : مصراوي

08:13 ص 29/03/2026 تعديل في 02:23 م

سقوط الامطار

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، تأجيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة لمدة يوم واحد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد وحرصًا على سلامة الطلاب.

أوضح المحافظ، أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، التي تشير إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح، مما قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب.

أكد محافظ الجيزة، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تطورات الأحوال الجوية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي تداعيات.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع شركات المرافق، خاصة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات اللازمة للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

سقوط الامطار تعليق الدراسة اليوم تعليق الدراسة تعليق الدراسة في الجيزة تعليق الدراسة في مدارس الجيزة مدارس الجيزة الأحوال الجوية الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التروسيكل اتقلب.. رحيل أسرة بالكامل غرقاً بمشروع ناصر في البحيرة
أخبار المحافظات

التروسيكل اتقلب.. رحيل أسرة بالكامل غرقاً بمشروع ناصر في البحيرة
احذر هذه الاطعمة في ثلاجتك ترفع الدهون والسكر بشكل خطير
نصائح طبية

احذر هذه الاطعمة في ثلاجتك ترفع الدهون والسكر بشكل خطير

إيمي سمير غانم تزور زوجها حسن الرداد في موقع تصوير فيلم طه الغريب
سينما

إيمي سمير غانم تزور زوجها حسن الرداد في موقع تصوير فيلم طه الغريب
تصرف خلال ساعات.. هل تشهد معاشات إبريل زيادات جديدة؟
اقتصاد

تصرف خلال ساعات.. هل تشهد معاشات إبريل زيادات جديدة؟
تعرف علي موعد إجازات شهر أبريل 2026 للموظفين
أخبار مصر

تعرف علي موعد إجازات شهر أبريل 2026 للموظفين

أخبار

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026