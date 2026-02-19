انخفضت أسعار العدس، واللحوم، والفول السائب، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-2-2026، بينما ارتفعت الجبن الرومي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.36 جنيه، بتراجع 53 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.97 جنيه، بزيادة 40 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.03 جنيه، بتراجع 71 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.97 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.31 جنيه، بتراجع 36 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.82 جنيه، بزيادة 76 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 64.62 جنيه، بتراجع 1.71 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.56 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.05 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.65 جنيه، بتراجع 1.86 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.17 جنيه، بزيادة 49 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.23 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.41 جنيه، بتراجع 3.26 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 135.35 جنيه، بتراجع 55 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 281.58 جنيه، بزيادة 2.4 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.87 جنيه، بتراجع 2.04 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 98.19 جنيه، بتراجع 1.99 جنيه.