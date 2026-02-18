إعلان

بـ7 محافظات.. "التعليم" تطلق فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية

كتب : أحمد الجندي

01:52 م 18/02/2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، في إطار توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

تحسين مهارات الطلاب اللغوية

وبحسب بيان، أوضحت الوزارة أن إطلاق المرحلة الثالثة يأتي استكمالا للنتائج الايجابية التى سبق وتحققت فى المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج والتي استهدفت تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدراتهم على التعبير والفهم القرائي، وتنمية المهارات الأساسية لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

المركز القومي للامتحانات

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يتم تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى وبالتنسيق مع المديريات التعليمية فى المحافظات المستهدفة.

تطبيق المرحلة الثالثة للبرنامج

ومن المقرر أن يتم تطبيق المرحلة الثالثة للبرنامج على عدد ٥٠٠ ألف طالب في ١٠٠٠ مدرسة فى ٧ محافظات وهي جنوب سيناء ، القليوبية، الغربية، السويس، البحر الأحمر، المنوفية، والشرقية.

تدريب 10 آلاف معلم

وتستهدف المرحلة الثالثة من البرنامج تدريب ١٠ آلاف معلم على أحدث أساليب التدريس لضمان تنفيذ البرنامج بكفاءة عالية.

وجدير بالذكر أن برنامج تنمية مهارات اللغة العربية يأتي في اطار جهود الدولة لتعزيز جودة التعليم وتنمية المهارات الأساسية لدى طلاب المرحلة الابتدائية ، ويستهدف تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس.

