قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن اليوم الأول للامتحانات يمثل نقطة فارقة في مسار الطالب النفسي والتعليمي، مؤكدًا أن أسلوب تعامل الأسرة في هذا اليوم ينعكس بشكل مباشر على الحالة النفسية للطالب ومستوى أدائه خلال باقي أيام الامتحانات.

وأوضح "حجازي"، أن الأسرة تلعب دورًا محوريًا في تهيئة الطالب نفسيًا، مشددًا على أهمية تقديم دعم متوازن قائم على الطمأنينة والثقة، بعيدًا عن الضغط أو التوتر.

وأكد أستاذ علم النفس التربوي، ضرورة الاهتمام بتقديم وجبة إفطار صحية وخفيفة للطالب، مع التأكد من اصطحابه جميع الأدوات اللازمة للامتحان، والانطلاق إلى المدرسة في وقت مناسب يجنّبه التوتر والقلق.

وأشار إلى أهمية تشجيع الطالب وتحفيزه، وإشعاره بالحب والاهتمام غير المشروط، وتعزيز ثقته في اجتهاده، مع تجنب الضغط الزائد أو وضع توقعات محددة للنتائج، لما لذلك من أثر سلبي على حالته النفسية.

وشدد حجازي على ضرورة حث الطالب على الهدوء وعدم التسرع أثناء الحل، وتجنب مقارنته بزملائه أو سؤاله عن أدائهم، مؤكدًا أن المقارنات تُضعف الثقة وتزيد من التوتر.

وأوضح أن التعامل مع الطالب بعد عودته من الامتحان لا يقل أهمية، داعيًا إلى استقباله ببشاشة وهدوء، وتجنب لومه أو تعنيفه أو سؤاله مباشرة عن الامتحان، مع منحه فرصة للراحة قبل الاستعداد للمادة التالية.

وأكد على أهمية مساعدة الطالب في تنظيم يومه ووقته، والتحكم في المشتتات، وتذكيره بأهدافه، مع التركيز على المادة المقبلة وتجنب مراجعة الامتحانات السابقة، إلى جانب توفير جو أسري هادئ بعيد عن القلق والتوتر.

اقرأ أيضاً:

"العمل" تُعلن عن وظائف جديدة بالداخل والخارج - الراتب والتخصصات

"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق الساعات المقبلة