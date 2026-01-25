كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد بدء سلسلة تدريبات المعلمين على المناهج المطورة للفصل الدراسي الثاني، من خلال مستشاري المواد الدراسية عبر شبكة الفيديو كونفراس، بهدف رفع جاهزية المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.

مواعيد تدريب المعلمين

أوضحت الوزارة جدول التدريب لجميع الصفوف الدراسية كما يلي:

الأحد 25 يناير 2026: الفترة الأولى (9:30 – 11:30 صباحًا): لغة عربية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، موجهة لمعلمي اللغة العربية بالصفوف الأولى، والموجهين الأوائل والعام، أما الفترة الثانية (12 – 2 ظهرًا): لغة عربية للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، تستهدف معلمي اللغة العربية بالصفوف العليا والموجهين.

الاثنين 26 يناير 2026:الفترة الأولى (9:30 – 11:30 صباحًا): رياضيات للصف الأول الابتدائي، للمعلمين والموجهين بالمراحل الأولى، أما الفترة الثانية (12 – 2 ظهرًا): رياضيات للصف الثاني الإعدادي، للمعلمين والموجهين بالمرحلة الإعدادية.

الثلاثاء 27 يناير 2026 الفترة الأولى (9:30 – 11:30 صباحًا): لغة عربية للصف الثاني الإعدادي، للمعلمين والموجهين بالمرحلة الإعدادية، أما الفترة الثانية (12 – 2 ظهرًا): علوم للصف الثاني الإعدادي، تستهدف معلمي العلوم والموجهين بالمراحل الإعدادية.

الأربعاء 28 يناير 2026: الفترة الأولى (9:30 – 11:30 صباحًا): دراسات اجتماعية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للمعلمين والموجهين بالمراحل العليا، أما الفترة الثانية (12 – 2 ظهرًا): علوم للصف الثاني الإعدادي، للمعلمين والموجهين بالمراحل الإعدادية.

الخميس 29 يناير 2026: الفترة الأولى (9:30 – 11:30 صباحًا): لغة إنجليزية للمرحلة الابتدائية، تشمل المعلمين والموجهين بالمراحل الابتدائية، أما الفترة الثانية (12 – 2 ظهرًا): لغة إنجليزية للمرحلة الإعدادية والثانوية، موجهة للمعلمين والموجهين بالمراحل الإعدادية والثانوية.

