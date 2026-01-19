إعلان

غداً.. إعادة امتحان البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي عبر منصة QUREO

كتب : أحمد الجندي

01:13 م 19/01/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة أداء امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب الذين تعذر عليهم دخول الامتحان للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، وذلك عبر منصة QUREO الإلكترونية وتبدأ الإعادة غداً الثلاثاء 20 يناير.

جدول إعادة الامتحانات حسب المحافظات

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستُجرى وفق الجدول التالي:

20 يناير 2026: دمياط – شمال سيناء – الإسكندرية – سوهاج – قنا – الفيوم – أسيوط – الغربية

21 يناير 2026: المنوفية – القليوبية – الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ – الجيزة – بني سويف – المنيا – الإسماعيلية

22 يناير 2026: القاهرة – جنوب سيناء – السويس – الوادي الجديد – بورسعيد – البحر الأحمر – مطروح – أسوان – الأقصر – البحيرة

أكدت الوزارة أن إعادة الامتحان ستتم وفق الضوابط المعلنة سابقًا، مع وجود كلمة سر خاصة بكل مجموعة محافظات، وسيتم تزويد المديريات بها لاحقًا لضمان سير العملية الامتحانية بطريقة منظمة وآمنة.

مستند

امتحان البرمجة طلاب الصف الأول الثانوي منصة QUREO

