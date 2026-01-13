إعلان

وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من مبادرة "1000 مدير مدرسة"

كتب- أحمد الجندي:

06:57 م 13/01/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تكليف المعلمين المقبولين في الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة" لشغل وظيفة مدير مدرسة لمدة عام قابلة للتجديد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على دعم القيادات التربوية المؤهلة، وتعزيز كفاءة الإدارة المدرسية، وتنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية لإعداد القيادات التعليمية.

ونص الكتاب الدوري في مادته الأولى على تكليف مديري المديريات التعليمية، كل في دائرة اختصاصه، بتكليف المعلمين الحاصلين على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي وعددهم ١٥٣ معلمًا للقيام بأعمال وظيفة "مدير مدرسة" لإحدى المدارس الواقعة في نطاق الإدارة التعليمية التي يعمل بها كل منهم، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد.

كما نص الكتاب الدوري على أن يتم تكليف المعلمين المقبولين في الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية بإدارة مدرسة تتبع ذات المرحلة التعليمية المُسكن عليها كل منهم، وذلك وفقًا لما هو مدون بصحيفة الأحوال الإلكترونية الخاصة بكل معلم.

