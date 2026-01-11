إعلان

بعد تعيينه نائبًا بالبرلمان.. أمين نقابة المعلمين لمصراوي: حماية المعلمين أولوية

كتب : أحمد الجندي

04:31 م 11/01/2026 تعديل في 04:49 م

مجلس النواب

كتب- أحمد الجندي:

أعرب ياسر عرفات، الأمين العام لنقابة المعلمين، عن خالص شكره وتقديره عقب صدور قرار تعيينه عضوًا بمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل أمانة كبيرة تتطلب أداءها بكل إخلاص ومسؤولية.

وقال عرفات، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن تكليفه بعضوية مجلس النواب يحمّله واجبًا وطنيًا يستوجب العمل الجاد لخدمة قضايا التعليم والمعلمين.

وأوضح أن ملف التعليم يأتي على رأس أولوياته داخل البرلمان، مشددًا على أن الاهتمام بأوضاع المعلمين يمثل محورًا أساسيًا في أي إصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية.

وأكد أن حماية المعلمين أدبيًا وضمان حقوقهم المالية ستكون من أبرز القضايا التي سيعمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار ياسر عرفات إلى أهمية العمل على تعديل قانون المعلمين بما يواكب التحديات الحالية، ويضمن لهم بيئة عمل عادلة ومستقرة، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالمعلم من جميع الجوانب باعتباره الركيزة الأساسية في العملية التعليمية.

