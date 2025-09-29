صورة.. طالب يعانق وزير التعليم في مدرسة بالمنيا

شهدت مدرسة بلنصورة الابتدائية (1) التابعة لإدارة أبو قرقاص التعليمية بمحافظة المنيا، اليوم، موقفًا إنسانيًا خلال الجولة التفقدية للوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم اليوم، الاثنين لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأقدم أحد تلاميذ المدرسة على معانقة الوزير فور دخوله الفصل، وقد لاقى المشهد تفاعلًا كبيرًا من المعلمين وأولياء الأمور المتواجدين.

