لأولياء الأمور.. مزايا اشتراك الطلاب في "أشبال مصر الرقمية" المجانية

عددت وزارة التربية والتعليم مزايا المنحة المجانية التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمبادرة "أشبال مصر الرقمية" وتستهدف تعزيز وتطوير المهارات التكنولوجية للطلاب في صفوف المرحلة الإعدادية الثلاث والصفين الأول والثاني الثانوي العام، بحيث يكونوا مؤهلين بشكل كامل لمواكبة مستحدثات ومتطلبات التحول الرقمي والثورة التكنولوجية الراهنة.

وتقدم مبادرة وزارة الاتصالات مجانا كمنحة للطلاب والتلاميذ المتفوقين في دراستهم، والذين يتم اختيارهم طبقا لشروط ومعايير قبول محددة، بالإضافة إلى برنامج تدريبي خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية.

وتتمثل مزايا منحة وزارة الاتصالات ضمن مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، في الآتي:

تنمية مهارات طلاب صفوف المرحلة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي في تطوير البرمجيات والفنون الرقمية وعلوم البيانات

تعزيز مهارات الطلاب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتطوير الألعاب

تأهيل الطلاب في رحلة تعليمية متكاملة وفقا لأحدث التطورات العالمية في مختلف المجالات التكنولوجية

بناء المهارات الشخصية الحياتية لطلاب المرحلة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي.

تنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.

الحصول على شهادة إتمام المستوى التدريبي

تكريم الأوائل بجوائز قيمة على مستوى الدفعة وكل محافظة

- منحة مجانية كاملة مقدمة من وزارة الاتصالات.

- رحلة متكاملة وبرنامج تدريبي احترافي لتنمية المهارات التكنولوجية والشخصية .

- مقررات علمية متطورة في البرمجة الذكاء الاصطناعي علوم البيانات الأمن السيبراني، تصميم المواقع الشبكات، والتصميم الرقمي.

- تنمية مهارات القيادة والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

- الحصول على شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات مع تكريم أوائل الطلاب بجوائز قيمة على مستوى الجمهورية.

شروط التقديم في المبادرة :

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ممن لديهم الشغف بالتعلم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- يدرس ومقيداً بإحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية.

- مقيد بالمرحلة الإعدادية ( من الصف الأول إلى الثالث الإعدادي) لعام 2025/2026.

- المنحة مقدمة فقط للطلاب المتفوقين الذين حصلوا على نسبة ٩٠% فأكثر في اللغة الإنجليزية -العلوم - الرياضيات في العام الدراسي 2024/2025.

المستندات المطلوب تجهيزها قبل التسجيل

- صورة شهادة الميلاد .

- بيان النجاح 2024/2025.

بيان قيد بالمدرسة 2025/2026.

- صورة بطاقة الرقم القومي ساري (وجهين) لولى الأمر (الاب والام).

- يجب وضع كافة المستندات مجمعة في ملف PDF واحد بحجم لا يتعدى ٢ ميجا بايت وإرفاقه في استمارة التسجيل الالكترونية .

ويمكن التسجيل بطريقة سهلة وبسيطة من خلال الموقع الرسمي لمبادرة أشبال مصر الرقمية من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

"لؤم ومكر من أهل الشر".. أول تعليق من الرئيس السيسي على الاعتداءات التي طالت بعض السفارات

اضطراب حركة البحر وأمطار.. توقعات حالة طقس السبت