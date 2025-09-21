وزير التعليم يشارك طلاب القليوبية أولى لحظات العام الدراسي الجديد

كتب- أحمد الجندي:

حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على التواجد بين التلاميذ داخل الفصول، حيث أجرى حوارًا وديًا مع أحد طلاب مدرسة ابن خلدون الابتدائية المشتركة بمحافظة القليوبية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على انتظام جميع الطلاب في مدارسهم على مدار الأسبوع الجاري، بحيث يلتزم كل صف بدخوله وفق جدول محدد، مع الحرص على دخول جميع الطلاب إلى فصولهم بنهاية الأسبوع، بما يضمن انطلاق العام الدراسي الجديد بشكل منظم ومنضبط.

متابعة تسليم الكتب المدرسية والانضباط داخل الفصول

وأشارت الوزارة إلى أهمية متابعة تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب، فضلاً عن متابعة حضور الطلاب والتأكد من تطبيق نظام الغياب على الجميع. كما شددت على ضبط الكثافة الطلابية بحيث لا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 50 طالباً، لضمان تقديم تعليم فعال وملائم لكل الطلاب.

