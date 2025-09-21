كتب- أحمد الجندي:

انطلق صباح اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، العام الدراسي الجديد في المدارس التابعة للمحافظات التي تعتمد عطلة يوم السبت، على رأسها القاهرة والجيزة، إذ استقبلت المدارس طلابها وسط أجواء من الانضباط والالتزام بالاستعدادات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

كانت الدراسة قد بدأت بالفعل يوم أمس السبت في 12 محافظة لا تُطبق إجازة السبت، لتسبق بذلك باقي المحافظات بخطوة في استقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وشهدت هذه المحافظات انتظامًا ملحوظًا في الحضور والأنشطة التعليمية منذ اليوم الأول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن جميع المديريات التعليمية أنهت استعداداتها الكاملة قبل انطلاق الدراسة، مع التشديد على متابعة الانضباط اليومي في الحضور وتطبيق الجداول الدراسية منذ اللحظة الأولى، كما شددت على أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب في جميع المراحل التعليمية.