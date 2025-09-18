متحدث التعليم: البكالوريا نظام اختياري بالكامل وفق القانون

كتب- حسن مرسي:

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن نظام البكالوريا الجديد في مصر هو نظام اختياري بالكامل وفق القانون، مشيرًا إلى أن النظام يشبه كثيرًا الأنظمة التعليمية العالمية ويتيح للطلاب فرصًا متنوعة تتماشى مع المعايير الدولية.

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، أن البكالوريا الجديدة معترف بها رسميًا مثل الثانوية العامة التقليدية، وهو ما يمنح الطلاب حرية اختيار المسار الأنسب لقدراتهم وميولهم دون أي إجبار.

وأشار زلطة إلى وجود حملة ممنهجة من أصحاب السناتر والدروس الخصوصية ضد نظام البكالوريا الجديد، تستهدف إثارة قلق أولياء الأمور وتشويه صورة النظام، بهدف توجيه الطلاب نحو الثانوية العامة التقليدية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تواجه هذه الحملات بحملات توعية لإبراز الفوائد التعليمية للطلاب في النظام الجديد.

وأكد زلطة أن البكالوريا الجديدة لا تهدف إلى تقليل أهمية الثانوية العامة، بل تسعى إلى تطوير العملية التعليمية وتقديم خيارات مرنة ومتنوعة للطلاب.

وتابع أن اجتماع وزير التربية والتعليم مع محرري ملف التعليم ناقش بالتفصيل قضية اختيار النظام، موضحًا أن القانون المصري يمنح الطالب حرية كاملة في اتخاذ القرار الأفضل لمستقبله الدراسي.

وأشار إلى أن النظام الجديد يوفر فرصًا أكبر للتفوق والابتكار ويعزز من قدرات الطالب على التفكير النقدي وحل المشكلات، مما يجعله أكثر استعدادًا لمتطلبات الجامعات وسوق العمل.