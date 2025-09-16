كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة وقّعت 6 اتفاقيات مع الجانب الياباني في مجالات مختلفة، من بينها التعليم الفني ورعاية طلاب الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن هذه الشراكات تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءتها.

وأضاف الوزير أن هناك اتفاقيات أخرى ستدخل حيز التنفيذ قريبًا مع كل من إنجلترا وفرنسا وألمانيا، بما يعزز التعاون الدولي في تطوير التعليم داخل مصر.

وأشار عبد اللطيف إلى أن مصر تضم حاليًا 10 مدارس إيطالية ضمن منظومة التعليم الفني، موضحًا أن هذه التجربة تعتمد على وجود شريك صناعي يدير المدرسة بشكل مباشر، الأمر الذي يستلزم التحرك السريع مع عدة دول لزيادة عدد هذه المدارس وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

