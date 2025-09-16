كتب – أحمد الجندي

أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إدراج مادتي البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج البكالوريا المصرية، وذلك في خطوة تستهدف إعداد جيل مؤهل بمهارات المستقبل.

وأوضح الوزير أن التجربة الجديدة ستُطبق بالتعاون مع الجانب الياباني، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات عبر منصة يابانية معتمدة، ويحصلون على شهادة موثقة من اليابان، بما يضمن معايير تعليمية عالمية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الطالب اعتبارًا من الصف الثاني الثانوي سيكون قادرًا على أن يصبح "مبرمجًا محترفًا"، بما يمنحه قدرات تقنية متقدمة تعزز من كفاءته التكنولوجية وتفتح أمامه فرصًا أوسع في سوق العمل.

وأكد أن إدخال هذه المواد يمثل "طريقًا حقيقيًا" لتعلم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، مشيرًا إلى أن التجربة اليابانية أثبتت نجاحها ويمكن أن تسهم في تطوير المنظومة التعليمية داخل مصر.

