وزير التعليم: نخطط لتوسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 200 مدرسة

كتب- أحمد الجندي:



قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر وصل حاليًا إلى 115 مدرسة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لرفع هذا العدد إلى 200 مدرسة خلال الفترة المقبلة.



وأضاف الوزير أن هذه المدارس تقدم نموذجًا تعليميًا وفق معايير عالمية، بهدف تخريج طلاب يمتلكون مهارات متقدمة تؤهلهم للتنافس في سوق العمل المحلي والدولي.



وأوضح عبد اللطيف أن التركيز على التعليم التطبيقي والتقني في هذه المدارس يسهم في تجهيز جيل قادر على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير الصناعة والتكنولوجيا في مصر.

