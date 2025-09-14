مدير تعليم القاهرة: لا تهاون في الصيانة واستعداد كامل لاستقبال الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

واصلت الدكتورة همت أبوكيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، جولاتها الميدانية لمتابعة جاهزية المدارس، حيث شملت الزيارة إدارتَي السلام والنزهة التعليمية.

متابعة ميدانية بإدارة السلام التعليمية

استهلت "أبوكيلة" جولتها بزيارة مدرستي طه حسين الابتدائية ومتولي الشعراوي الإعدادية بنين، حيث تابعت أعمال الصيانة الشاملة داخل المباني المدرسية، مؤكدة على ضرورة الإسراع في استكمال تجهيز المدارس بالأثاث والمتطلبات الضرورية قبل بداية الدراسة، بما يضمن انطلاقة دراسية متميزة.

وشددت مدير المديرية على أهمية تحقيق الانضباط الإداري، واستكمال الجداول المدرسية، واستلام الكتب في مواعيدها، مع الالتزام بالكثافات المقررة داخل الفصول، لضمان بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

جولة بإدارة النزهة التعليمية

كما توجهت وكيل الوزارة إلى إدارة النزهة التعليمية، حيث تفقدت مدرسة يحيى الرافعي الرسمية لغات، وكان في استقبالها الأستاذة رشا كمال الدين مديرة المدرسة.

وخلال الزيارة، تابعت "أبوكيلة" أعمال الصيانة والتطوير بالمدرسة، ووجهت بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية وتسليم المدرسة في الوقت المحدد، لضمان جاهزيتها التامة قبل بدء العام الدراسي.

