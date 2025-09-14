كتب- أحمد الجندي:

واصل سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولاته الميدانية لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ حيث قام بجولة موسعة شملت عددًا من المدارس في إدارتَي الحوامدية وأبو النمرس التعليمية.

تفقد أعمال الصيانة بالحوامدية

وشملت الجولة زيارة مدارس الشيخ عثمان للتعليم الأساسي، والشهيد محمد راشد سعد راشد الابتدائية، وأم خنان الإعدادية بنين، ومدرسة النور للتعليم الأساسي.

وتابع عطية عن قرب أعمال الصيانة الجارية، وأعمال الدهانات والتشجير، إلى جانب متابعة جهود سد العجز في هيئات التدريس، مشددًا على سرعة إنجاز الأعمال بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية قبل انطلاق الدراسة، موجهًا الشكر إلى يحيى أبو شميلة على جهوده الملموسة في إدارة الحوامدية التعليمية.

جولة أبو النمرس التعليمية

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة في إدارة أبو النمرس مدارس بنك أبوظبي الإعدادية بنين، ومنيل شيحة الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد شعبان ربيع، ومدرسة السلام الابتدائية؛ حيث رافقه أيمن محفوظ مدير عام الإدارة، لمتابعة جاهزية المدارس بشكل كامل لاستقبال الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة أن الهدف من هذه الجولات الميدانية هو ضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه سير العملية التعليمية.

