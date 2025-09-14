اليوم.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق 2025

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 السابعة مساءً هو آخر فرصة أمام طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من طلاب الثانوية العامة (النظام القديم والجديد) لتسجيل رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد المكتب أن التقديم متاح عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

