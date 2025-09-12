إعلان

رابط نتيجة التقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2026

03:00 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

وزارة التربية والتعليم

background

كتب – أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن رابط نتيجة التقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2026، وذلك عقب ظهور النتيجة والانتهاء من مراجعة وفحص ملفات الطلاب المتقدمين بشكل كامل.

رابط نتيجة التقديم في مدارس المتفوقين

خصصت الوزارة رابطًا إلكترونيًا رسميًا لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام بسهولة عن نتيجة القبول، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم العام الدراسي رابط نتيجة التقديم في مدارس المتفوقين
