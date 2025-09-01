إعلان

بنسبة نجاح 89.88%.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

06:41 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك بنسبة نجاح (89.88%).

وقد أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بحسن سير أعمال الامتحانات التحريرية والعملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثاني المنعقدة خلال الفترة من 9 أغسطس إلى 21 أغسطس 2025 فى 383 لجنة سير امتحان.

واستعرض الوزير أبرز ملامح النتيجة على النحو التالي:

-تقدم لأداء الامتحانات بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 204761 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين (204351) طالبا وطالبة، وقد بلغ إجمالي عدد الناجحين (183666) طالبا وطالبة بنسبة بلغت 89.88%، مبينة على النحو الآتي:

أولا: المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث:

• عدد الحاضرين بالتعليم التجاري (45286) طالب وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (40519) بنسبة 89.47%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الفندقي (1944) طالب وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (1828) بنسبة 94.03%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الزراعي (25444) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (22669) بنسبة 89.09%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الصناعي (70871) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (64345) بنسبة 90.79%.

٠ إجمالي عدد الناجحين بكافة النوعيات (129361) طالبا وطالبة – بنسبة 90.12%.

ثانياً: المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج – نظام السنوات الثلاث:

• عدد الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (1523) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (1467) بنسبة 96.32%.

ثالثاً: المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث - المطبق بها منهجية الجدارات المهنية:

• عدد الحاضرين بكافة النوعيات (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (24382) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (22494) بنسبة 92.26%.

رابعاً: المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية:

• عدد الحاضرين بالتكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (614) طالب وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (608) بنسبة 99.02%.

خامساً: المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث - إعداد مهني:

• عدد الحاضرين بإعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (30982) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (26599) بنسبة 85.85%.

سادساً: المدارس الثانوية الفنية المتقدمة - نظام السنوات الخمس:

• عدد الحاضرين بالتعليم التجاري المتقدم (159) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (152) بنسبة 95.60%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الفندقي المتقدم (682) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (657) بنسبة 96.33%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الزراعي المتقدم (132) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (128) بنسبة 96.97%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الصناعي المتقدم (848) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (812) بنسبة 95.75%.

بإجمالي عدد الناجحين بكافة النوعيات (1749) طالبا وطالبة - بنسبة 96.05%.

سابعًا: المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث – الدمج التعليمي:

• عدد الحاضرين بكافة النوعيات (1483) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (1388) بنسبة 93.59%.

اقرأ أيضاً:

ما الفرق بين مناهج البكالوريا والثانوية العامة؟.. وزير التعليم يوضح

قرار عاجل من جامعة عين شمس الأهلية لطلاب الثانوية غير حاملي "فيزا"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية التربية والتعليم محمد عبد اللطيف نتيجة الدور الثاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026