كتب- أحمد الجندي:

افتتح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مدرسة كفر الجمال للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة طوخ التعليمية والتى تضم ١١ فصلاً و٣ معامل، وقاما بجولة داخل الفصول والمعامل، وأشادا بتجهيزات المدرسة، مؤكدين حرص الدولة على توفير مدارس عصرية قادرة على استيعاب الكثافات الطلابية المتزايدة.

وزار الوزير محمد عبد اللطيف، والمهندس أيمن عطية ، جولتهما بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية التابعة لإدارة القناطر الخيرية، والتي تضم 28 فصلًا دراسيًا و4 معامل مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية.

وخلال افتتاح المدرسة، تفقد الوزير والمحافظ الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، وأكد وزير التربية والتعليم فى هذا السياق، أن هذا النموذج يعد من أفضل النماذج التعليمية الناجحة التى تحرص الدولة على التوسع بها بما يسهم في بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم الحياتية جنبًا إلى جنب مع التحصيل الأكاديمي.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال جولته أن افتتاح هذه المدارس والمنشآت التعليمية الجديدة يأتي في إطار جهود التوسع في أعداد المدارس بالتعاون بين الوزارة ومختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في جهود تقليل الكثافات الطلابية وتقديم عملية تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بمواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس بما ينعكس على تحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس.

ومن جانبه، أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المحافظة تحرص على توفير الدعم الكامل للمنظومة التعليمية، من خلال التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم لتذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة، مؤكدًا أن افتتاح هذه المدارس يمثل إضافة حقيقية تخدم أبناء القليوبية وتلبي احتياجاتهم التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الافتتاحات، الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.

اقرأ أيضاً:

ما الفرق بين مناهج البكالوريا والثانوية العامة؟.. وزير التعليم يوضح

قرار عاجل من جامعة عين شمس الأهلية لطلاب الثانوية غير حاملي "فيزا"

هل تختلف امتحانات الثانوية العامة عن نظام البكالوريا؟.. متحدث التعليم يوضح