اليوم.. بدء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

كتب- أحمد الجندي:

تنطلق اليوم السبت 9 أغسطس 2025 امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات ستستمر حتى الثلاثاء 19 أغسطس 2025، بمشاركة جميع الفئات المستهدفة من طلاب الدبلومات الفنية بكافة تخصصاتها.

الجدير بالذكر، كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2025/2026، والتي تشمل مواعيد بدء الدراسة وانتهائها، إضافة إلى جدول الامتحانات الشهرية والفصلية، ومواعيد التقييمات والأنشطة الخاصة لطلاب المرحلة الابتدائية.

وبحسب ما حددته الوزارة، تنطلق الدراسة رسميًا يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، على أن يستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 18 أسبوعًا، ليكون الحد الأقصى لأيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 90 يومًا، تخصم منها يومان عطلة رسمية، ليصبح إجمالي الأيام الفعلية للدراسة 88 يومًا.