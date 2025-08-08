آخر موعد لتقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإغلاق باب استقبال طلبات تظلمات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 10 أغسطس 2025.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 يتم حصريًا من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي الذي خصصته الوزارة ،حيث يقوم الطالب أو ولي أمره بإدخال البيانات ورفع الطلب عبر المنصة، بما يضمن سرعة الإجراءات ودقتها في مراجعة أوراق الإجابة.

ولفتت وزارة التعليم إلى أن رسوم تقديم التظلم تبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم بشأنها، ويتم سداد المبلغ من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، والتي تشمل: البريد المصري، خدمات فوري، وقتي، إيجي باي، سداد، ضامن، مصاري.

