كتب- أحمد الجندي:

أكد سعيد عطية وكيل الوزارة أنه تم إعلان التنسيق الأول لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات للعام الدراسى 2025 / 2026 ويتم الدخول على موقع المديرية هنا

كما أكد أن البحث بالرقم القومى للطالب وعند قبول نتيجة الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهما للمدرسة التى تم قبول الطالب بها وهي من ضمن الأوراق المطلوبة ثم التوجه للمدرسة لاستكمال باقى الإجراءات خلال ١٥ يومًا .

