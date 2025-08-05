كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء استقبال طلبات التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم للعام الدراسي 2025/2026، اعتبارًا من الأحد الموافق 10 أغسطس وحتى الأربعاء 10 سبتمبر.

وأوضحت الوزارة أن التحويل يقتصر على طلاب مرحلة التعليم الأساسي، وتحديدًا التلاميذ المنقولين إلى الصف الثاني الابتدائي، والطلاب المتجهين إلى الصف الثالث الإعدادي.

شروط التحويل تتضمن السن والكثافة

حددت الوزارة ضوابط واضحة لتحويل الطلاب من الصف الثاني الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، ومن الصف الأول الإعدادي وحتى الثالث الإعدادي، شريطة أن يكون الطالب مقيدًا في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، ويشترط أن يكون قد التحق بالأزهر في بداية المرحلة الابتدائية، على أن يُقدم ولي الأمر بيانًا معتمدًا من المدرسة المُحول إليها يُثبت أن الكثافة داخل الفصول تسمح بقبول الطالب.

ضوابط خاصة للتحويل إلى مدارس اللغات بالتربية والتعليم

وفي حال الرغبة في التحويل من معاهد أزهرية (نموذجية أو خاصة) إلى مدارس التربية والتعليم الرسمية أو الخاصة للغات، فهناك شروط إضافية يجب استيفاؤها، أبرزها اجتياز الطالب لمادة اللغة الأجنبية الأولى بمستوى متقدم، بالإضافة إلى دراسته مادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى، وأن يكون عمره متوافقًا مع زملائه بالصف الدراسي المُحول إليه، كما يشترط أن يكون قد أمضى عامين كاملين في مرحلة رياض الأطفال قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

التزام مشترك بين الأزهر والتعليم بشروط التحويل

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها اتفقت مع قطاع المعاهد الأزهرية على الالتزام التام بشرطي السن والكثافة في جميع طلبات التحويل، كما اطلعت لجنة من الوزارة على نموذج طلب التحويل الذي أعده الأزهر الشريف، وأقرت بمحتواه، وتم توزيع نسخة منه على جميع الإدارات التعليمية للتعامل وفقًا له خلال فترة التحويل.

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